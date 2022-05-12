جبران باسيل يتهم جعجع بـ"العمالة لإسرائيل"

اتهم رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بالعمالة إلى إسرائيل، معتبرا أنه "جزء من المشروع الإسرائيلي في لبنان".

وكتب باسيل في تغريدة عبر "تويتر": "سمير جعجع لم يتوقف يوما من أن يكون جزءا من المشروع الإسرائيلي بلبنان. إسرائيل التي احتلت أرضنا ودمرت بلدنا عدة مرات، والتي تعرقل استخراجنا للنفط والغاز.. إسرائيل التي تعتدي كل يوم علينا بالجو وبالبحر والتي تركت لنا نصف مليون لاجئ فلسطيني على أرضنا.. إسرائيل التي أدخلتنا بحروب أهلية... والتي تتقصد أن تضرب لنا كل سنة موسمنا السياحي، ولا تريد للبنان أن يزدهر".

سمير جعجع ما بطّل ولا يوم يكون جزء من المشروع الإسرائيلي بلبنان. إسرائيل يلّي احتلّت ارضنا ودمّرت بلدنا عدّة مرّات؛ اسرائيل يلّي لليوم عم تعرقل استخراجنا لنفطنا وغازنا. اسرائيل يلّي بتعتدي كل يوم علينا بالجو وبالبحر ويلّي تاركتلنا نصف مليون لاجئ فلسطيني على ارضنا — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) May 12, 2022

وأضاف: "إسرائيل التي لم ترد يوما الخير للبنان، وهدفها ضرب الاستقرار. تارة تُشغّل جعجع بالمباشر، مثل أيام الحرب، وتارة بالواسطة، مثل هذه الأيام، عبر حلفائها الإقليميين، الذين يعطوه المال، ويشغلوه مثل أي عميل لديه مشغل بكل جهاز مخابرات أجنبي بيشتغل بالبلد".

اسرائيل يلّي ولا مرّة ارادت الخير للبنان، وهدفها تضرب الاستقرار. ساعة بتشغّل جعجع بالمباشر، متل ايّام الحرب، وساعة بالواسطة، متل هالايّام، عبر حلفائها الاقليميين، يلّي هن بيعطوه المال وبيشغلّوه متل اي عميل عنده مشغّل بكل جهاز مخابرات اجنبي بيشتغل بالبلد — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) May 12, 2022

واعتبر أن "الذي يصوت لحزب القوات (في الانتخابات النيابية يوم الأحد)، يصوت لكل هذا.. وأنتم تعرفون لماذا تعرض الوجود المسيحي في لبنان.. أنظروا إلى حروب إسرائيل والغرب شو كانت نتيجتها على المسيحيين".

يلّي بيصوّت للقوات، عم يصوّت لكل هول، وانتوا بتعرفوا مع هول لشو تعرّض الوجود المسيحي بلبنان وبالشرق ووين صار. بلبنان، من ايام دين براون وفكرة ترحيلنا بالبواخر لأيام فيلتمان، نحنا بعقلهم مشروع ترحيل جماعي دائم. وبالمنطقة، شوفوا حروب اسرائيل والغرب شو كانت نتيجتها على المسيحيين — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) May 12, 2022

المصدر: RT