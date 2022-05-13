إسرائيل تقدم التعازي إلى الإمارات في وفاة رئيس الدولة خليفة بن زايد

قدمت إسرائيل تعازيها إلى الإمارات في وفاة رئيس هذه الدولة الخليجية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، هذا اليوم.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في بيان صدر عن مكتبه اليوم الجمعة: "باسمي وباسم حكومة إسرائيل وشعبها، أتقدم بخالص التعازي إلى صديقي سمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، في وفاة فخامة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

باسم حكومة إسرائيل وشعبها, أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى شعبها في وفاة فخامة رئيس الدولة الشيخ #خليفةبنزايدآلنهيان. كما أتقدم بالتعازي إلى صديقي الشيخ @MohamedBinZayed. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 13, 2022

وشدد بينيت على أن تراث رئيس الإمارات الراحل وعطاءه الكبيرين "قد حظيا بتقدير كبير في إسرائيل"، مضيفا أن الدولة العبرية "تقف إلى جانب الإمارات في هذه الساعات الصعبة".

بدوره، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في بيان صدر عن مكتبه، الراحل الشيخ خليفة بأنه كان من "الأشخاص الشجعان الذين يبرزون في الأوقات الصعبة ويغلبون المستقبل على الماضي".

أنعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي وافته المنية اليوم.

البشر هم من يكتبون التاريخ أو يغيرونه ويدشنون قواعده الإنسانية، وفي الأوقات الصعبة يبرز الأشخاص الشجعان ممن يغلبون المستقبل على الماضي. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) May 13, 2022

وتابع لابيد: "لا يزال إرثه يتمثل في الشراكة والسلام، وسياساته تدعم التآخي بين الشعوب. إنه قائد شجاع صاحب نظرة بعيدة، ويعمل من أجل المستقبل. كان قائدا واصل مسيرة الأب المؤسس لدولة الإمارات الشيخ زايد آل نهيان".

وأضاف لابيد: "إنه يوم حزين لمن يشاركون ويؤمنون بطريق السلام. وسنواصل العمل معا من أجل تحقيق مصلحة الشعوب وتخليد ذكرى الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

المصدر: RT