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أمير قطر يتوجه إلى إيران

أخبار العالم العربي

أمير قطر يتوجه إلى إيران
Globallookpress
تميم بن حمد آل ثاني
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يقوم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس بزيارة رسمية إلى إيران يلتقي خلالها الرئيس إبراهيم رئيسي.

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وذكر الديوان الأميري القطري في بيان على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، أن أمير قطر توجه إلى إيران في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني.

وفي وقت سابق، أعلن السفير الإيراني في قطر حميد رضا دهقاني، عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة السياسية المشتركة بين البلدين في طهران.

ومن المقرر أن يقوم تميم بجولة عالمية، تشمل دولا أوروبية بعد إيران، يبحث خلالها جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني. ومن ضمن الدول التي سيزورها ألمانيا وبريطانيا.

المصدر: الديوان الأميري

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