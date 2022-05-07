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"إيرنا": أمير قطر سيزور إيران

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Globallookpress Iranian Presidency / Source: Keystone Press Agency
أمير قطر، تميم بن حمد، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
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ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، أن أمير قطر، تميم بن حمد، سیتوجه إلى طهران لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين، دون تحديد الموعد.

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وأفادت "إيرنا" إنه "من المقرر أن يزور أمير قطر، إيران، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى قطر"، لافتة إلى أن زيارة أمير قطر لإیران "تأتي في إطار زیارات مسؤولي دول المنطقة إلى إيران، خلال الفترة القصيرة من تولي الحكومة الإيرانية الحالية مهام عملها".

وأوضحت "إيرنا" أنه "من المقرر أن تجرى خلال هذه الزيارة مفاوضات حول سبل الإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة"، في حين أنها أعلنت في وقت سابق عن زیارة  مسؤول إقليمي إلى طهران لمراجعة الآلية التنفيذية للإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة.

تجدر الإشارة إلى أن طهران والدوحة وقعتا اتفاقيات للتعاون في بعض المجالات المتعلقة باستضافة مونديال 2022.

المصدر: "إيرنا"

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