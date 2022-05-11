ليبيا.. باشاغا يعلن رفع الحصار المفروض على الهلال النفطي

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أن تكتل الهلال النفطي وافق على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية، بعد جهود من مجلس النواب والحكومة الليبية لإعادة فتح الحقول والموانئ.

وكتب على "تويتر" تغريدة ضمنها بيانا مصورا، إنهم "متحدثون باسم الهلال النفطي، أعلن من خلاله من تلا البيان عن إعادة فتح الحقول والموانئ استجابة لتعليمات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح".

وطالب محتجون قبل أسابيع بـ"تمكين الحكومة الليبية من ممارسة مهامها في العاصمة طرابلس، وإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عقب إغلاقهم ميناء الزويتينة وحقلي الفيل والشرارة جنوب البلاد".

المصدر: "218 الليبية"