"أنتم بين خيارين".. نصر الله للبنانيين: نحن لسنا عملاء وإيران لا تتدخل في لبنان

شدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله على أن إيران لا تتدخل في لبنان ولا في سياسته ولا انتخاباته، وأن الحزب ليس أداة بيدها.

وقال خلال مهرجان انتخابي: "نحن لسنا أدوات ولا عملاء ولا أحجار شطرنج.. الجمهورية الإسلامية لا تتدخل في لبنان، لا في السياسة ولا الانتخابات، ورأيتم من هم السفراء الذين يجولون في لبنان"، مشيرا إلى أن "عدم الانفتاح على الشرق مراعاة للولايات المتحدة الأمريكية لن يجعلنا نتقدم إلى أي مكان".

وتوجه إلى اللبنانيين قائلا: " أنتم بين خيارين.. بين من يدعو إلى السلم الأهلي ويتمسك به ويقتل على طرقات الطيونة ويحمل شهداءه وجرحاه ويصر على السلم الأهلي رغم أنه بإمكانه أن يثأر، وبين من يقدم خدماته إلى الخارج ومستعدّ لقيام حرب أهلية في لبنان".

وأضاف: "أنتم اليوم بين خيارين: بين من يوظف علاقاته الخارجية ليكون لبنان قويا وبين فريق يأتي بالمال من الخارج لزيادة أرصدته.. أنتم بين فريق همّه وغمّه لبنان وآخر همّه وغمّه استخدام البلد لترضى عنه أميركا ودول العالم"، مشددا على أنه "يجب أن تختاروا بين الصادق الذي يتحمل المسؤولية وبين المخادع الذي خدعكم لسنواتٍ طويلة وسيفعل في المستقبل وسيقفز من المركب خلال الأزمات".

المصدر: إذاعة "النور"