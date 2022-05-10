رئيس مجلس النواب اللبناني: الاستحقاق الانتخابي الحالي هو الأهم والأخطر في تاريخنا

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن الاستحقاق الانتخابي المزمع في الـ15 من مايو هو "الأهم والأخطر في تاريخ لبنان"، داعيا إلى الاقتراع بكثافة "للتأكيد على التمسك بالمقاومة".

وأشار بري إلى أن "الظروف التي يمر بها اللبنانيون تستدعي خطابا سياسيا هادئا يقرب وجهات النظر ويجترح الحلول وليس العكس"، معتبرا أن "الاستحقاق الانتخابي الحالي هو الأهم والأخطر في تاريخ لبنان".

وأكد أن "بعض اللوائح المعارضة للثنائي الوطني حركة "أمل" وحزب الله عابرة للسفارات، وأنَ التحالف بين الجانبين ليس تحالفا طائفيا إنما هو تحالف بين الروح والجسد يمثل عنصر قوة للبنان وهو تحالف بين أبناء المقاومة الواحدة"، مشددا على أن "المقاومة لا تزال تمثل حاجة وطنية إلى جانب الجيش في مجابهة أطماع العدو الصهيوني".

وأكد بري "أننا مع إسقاط منظومة الفساد والهدر ولكن حذار من الذين يرفعون شعارات الحق بينما يراد منها الباطل فهذه غرف انتخابية سوداء تهدف لضرب قيمنا"، مضيفا: "15 أيار موعد أنتم مدعوون فيه للاقتراع للمشروع الذي صنع قوة لبنان وحولنا إلى قامات أخرجت الأمة من الظلم والهوان للعنفوان".

وقال: "أنتم مدعوون للاقتراع بكثافة في الـ15 من أيار للتأكيد على التمسك بالمقاومة نهجا وثقافة وسلاحا الى جانب الجيش والشعب، ولتكونوا كما أرادكم الإمام الصدر كموج البحر إلى جانب المقاومة والجيش وليس إلى جانب لصوص الهيكل".

بدوره، قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه الحزب في الضاحية الجنوبية: "نقول من بيروت إنه لا عروبة بدون القدس ولا عروبة بالتطبيع مع العدو"

ورحب نصر الله "بأهلنا في مدينة بيروت وبجمهور المقاومة والحلفاء من المناطق المختلفة في هذا المهرجان الذي نريد أن نتعاون ونتكلم خلاله بما يعني مستقبل بلدنا"، معتبرا أن"حضوركم اليوم في هذا المهرجان وما شهدانا من حضور كبير في صور والنبطية وما نتوقعه من زحف كبير في البقاع هو أكبر إجابة عليهم وكاف برد الصاع صاعين لإعادة أيديهم إلى أفواههم".

وأشار إلى أنه "لم يكن بوسعنا الوصول للمغتربين بسبب الظلم اللاحق بنا من تهمة الإرهاب وهو ضريبة المقاومة".

المصدر: "العهد"