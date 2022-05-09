بهاء الحريري يطلب مساعدة واشنطن في إبعاد لبنان عن "نفوذ حزب الله"

وجه بهاء الدين الحريري الشقيق الأكبر لرئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريري نداء إلى القيادة الأمريكية، طلب فيه مساعدتها في "توجيه البلاد بعيدا عن الفساد ونفوذ حزب الله".

وفي مقال كتبه في موقع "Arabian Gulf Business Insight" بعنوان "على الولايات المتحدة أن تأتي لمساعدة لبنان"، قال الحريري: "تم قصف فندق في بيروت، كان يضم الوحدة الأمريكية في القوة المتعددة الجنسيات في لبنان، مما أسفر عن مقتل 220 من مشاة البحرية و18 من أفراد البحرية وثلاثة من أفراد الجيش. في حين أظهر هذا الحدث الرهيب مخاطر انخراط- أميركا في لبنان، فقد حان الوقت للولايات المتحدة مرة أخرى، لتأخذ زمام المبادرة".

وأكد أن "هناك من يسعون في لبنان إلى تحقيق تغيير حقيقي ودائم، ويأملون أن يبدأ ذلك بالانتخابات البرلمانية في 15 أيار. وهناك العديد من الأشخاص المرشحين للانتخابات من الأحزاب المعارضة، وهناك طاقة وعزم لدى أولئك الذين يسعون إلى بناء لبنان أفضل"، مشددا على أن "النظام الطائفي في لبنان مثير للقلق، هناك مشاكل بالنسبة لتعيين الموظفين في مراكز الاقتراع، إضافةً إلى مخاوف من عدم تأمين طاقة كهربائية كافية للسماح بفرز الأصوات في الليل. لكنّ أبرز المخاوف المهيمنة في لبنان هي إيران ومنظمتها الإرهابية العميلة، حزب الله".

وأضاف: "قد ينتهي الأمر بحزب الله، وبالتالي إيران، ليس فقط كقوة لها حق النقض (الفيتو) في الحكومة، كما هو الحال الآن، ولكن قد يؤدي ذلك إلى قيادتهم للحكومة. وعلى الرغم من نشاط المعارضة، إلا أنها منقسمة ولم تتجمع حول شخص أو حزب أو برنامج واحد".

وأشار إلى أن "الحقيقة هي أن لبنان لا يستطيع إجراء التغييرات اللازمة دون دعم خارجي. هذا لا يعني حصرا التدخل العسكري الأمريكي المباشر، بل يعني أيضا الحصول على مساعدة القيادة الأمريكية في توجيه البلاد بعيدا عن الفساد المستمر وسوء الإدارة السياسية ونفوذ حزب الله".

المصدر: LBCI