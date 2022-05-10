 
مباشر

مصر.. القضاء يبحث إرجاء محاكمة وزير سابق في تهم فساد

أخبار العالم العربي

مصر.. القضاء يبحث إرجاء محاكمة وزير سابق في تهم فساد
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/szi1

ينظر القضاء المصري، في تأجيل محاكمة وزير سابق في قضية تتعلق بتهم فساد.

إقرأ المزيد
مصادر تكشف عن قرار بشأن أموال وزير مالية مبارك
مصادر تكشف عن قرار بشأن أموال وزير مالية مبارك

وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة ضد غالي وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية.

ويتهم غالي بأنه أصدر، خلال الفترة من 2004 حتى 2011، قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، كما تصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وكشفت التحقيقات، أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

المصدر: "القاهرة 24"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا