فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن رفع حالة التأهب والجهوزية

أعلنت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية تزامنا مع إعلان إسرائيل إنطلاق مناورات "شهر الحرب".

وأكدت الغرفة المشتركة في بيان يوم الاثنين أنها في حالة انعقاد دائم لرصد ومتابعة سلوك تل أبيب تحسبا لقيامه بارتكاب أية حماقة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

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واختتمت بيانها بالقول: "نطمئنكم يا أهلنا ويا أبناء شعبنا أن مقاومتكم ستبقى الدرع الحامي لكم ولقضيتكم العادلة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين انطلاق المناورة العسكرية "عربات النار"، مبينا أنها ستستغرق شهرا كاملا وستحاكي سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر": "انطلقت المناورة العسكرية عربات النار والتي تعتبر التمرين العسكري الأوسع إطارا وزمانا للجيش وتستمر شهرا كاملا لمحاكاة سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع".

وصرح بأن "المناروة ستجري بمشاركة القوات النظامية والاحتياط من كافة القيادات والهيئات ووحدات الجيش، وستواصل تنفيذ النشاطات العسكرية الاعتدائية لإحباط الإرهاب وتكثيف الجهود لحماية منطقة التماس في إطار حملة كاسر الأمواج".

المصدر: RT