العراق.. اعتقال 4 إرهابيين ومروجين للمخدرات في الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الأحد اعتقال 4 إرهابيين واثنين من مروجي المخدرات في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعمليات نوعية منفصلة نفذت في قواطع الفرقتين الخامسة والعاشرة استنادا إلى معلومات دقيقة لشعبتي استخبارات الفرقتين المشار إليهما تمخضت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين في مناطق الرطبة والفلوجة والكيلو 7 والجسر الياباني في محافظة الأنبار".

وأضاف البيان، أن "هؤلاء من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4/إرهاب".

وتابع، أن "القوة ذاتها تمكنت وبعمليات أخرى من إلقاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات في منطقة جزيرة البو ذياب بالمحافظة الغربية".

المصدر: "السومرية"