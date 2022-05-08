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السعودية.. إقالة رئيس بلدية ضباء بسبب "العنز تسرح والتيس قاعد في البيت"

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السعودية.. إقالة رئيس بلدية ضباء بسبب
AFP HASSAN AMMAR
العاصمة السعودية الرياض - أرشيف
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قررت السلطات السعودية إعفاء رئيس بلدية ضباء عبد الله بن عبد الرحيم الغبان من منصبه، وتكليف عبد الرحمن فهد العنزي بدلا عنه، عقب حادث المثل الشعبي "العنز تسرح والتيس قاعد في البيت".

ويأتي القرار عقب نصب بلدية "ضباء" لوحات شعبية عدة في واجهة الكورنيش البحري الشمالي، منها اللوحة المثيرة للجدل والغضب التي أثارت حفيظة المتنزهين والأهالي، ما دفع البلدية إلى تصحيح خطأها لتقول، إن "المثل الذي ورد في إحدى زوايا (ضباء موج وزهور 5) جاء في سياق تخصيص مواقع للأمثال الشعبية، وأن المثل الشعبي عن التيس والعنز جاء في سياق 250 مثلا شعبيا من كافة المناطق وتم سحب اللوحة".

وأثار المثل الشعبي "غير المستساغ"، ردود أفعال غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك استهجان زوار الكورنيش الشمالي في مهرجان بلدية ضباء احتفالا بقدوم عيد الفطر.

يشار إلى أن رئيس بلدية ضباء الجديد عبد الرحمن العنزي رأس بلدية قرية "أم شواق" منذ أعوام عدة.

المصدر: "عكاظ"

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