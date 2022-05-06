"العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت".. لافتة تثير الجدل في السعودية وبلدية ضباء تتدخل (صور وفيديو)
انتقد أهالي مدينة ضباء السعودية أمثالا شعبية كانت معلقة في مهرجان "ضباء موج وزهر 5" الذي أقامته البلدية بمناسبة عيد الفطر، حيث اعتبروها غير لائقة.
وأعلنت بلدية محافظة ضباء يوم الجمعة إزالة إحدى لافتات مهرجان "ضباء موج وزهر 5".
وكتب على اللافتة التي كانت ضمن إحدى زوايا المهرجان المثل الشعبي "العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت".
صور متداولة لعبارات مكتوبة في منتزه ضباء في تبوك !!! pic.twitter.com/VnvXaguIeo— Gorgeous (@gorgeous4ew) May 5, 2022
؟؟؟؟؟ لو كان هناك مسؤولية لما وضعت مثل هذه العبارات #تبوك#ضباءpic.twitter.com/LynnyYrr86— ...♉ (@MeRestful) May 5, 2022
وقالت البلدية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إشارة لما تم تداوله من بعض المغردين عن وجود بعض اللوحات تحمل عبارات غير مستساغة ضمن إحدى زوايا مهرجان ضبا موج وزهر المخصصة للأمثال الشعبية القديمة ضمن 250 مثلا من مختلف مناطق المملكة، فقد تمت إزالة الأمثال المشار لها، شاكرة للجميع حرصهم وتواصلهم".
إشارة لما تم تداوله من بعض المغردين عن وجود بعض اللوحات تحمل عبارات غير مستساغة ضمن إحد زوايا مهرجان #ضبا موج وزهر المخصصة للأمثال الشعبية القديمة ضمن 250 مثل من مختلف مناطق المملكة.— بلدية محافظة ضباء (@dubam1) May 5, 2022
تود البلدية التأكيد انه قد تم ازالة الأمثال المشار لها شاكرة للجميع حرصهم وتواصلهم.
وليست هذه العبارة الوحيدة التي علقت في المهرجان الذي تشرف عليه بلدية ضباء، بل إن العديد من الأمثال الشعبية القديمة علقت في إحدى زوايا المهرجان منها: "عفن الما ولا عفن الرجال"، "يا من شرا له من حلاله علة"، "وحتى الحنتش ينتتش"، "اسأله عن أبوه يطلع هارون أخوه".
المصدر: وسائل إعلام سعودية