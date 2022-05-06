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"العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت".. لافتة تثير الجدل في السعودية وبلدية ضباء تتدخل (صور وفيديو)

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
السعودية
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انتقد أهالي مدينة ضباء السعودية أمثالا شعبية كانت معلقة في مهرجان "ضباء موج وزهر 5" الذي أقامته البلدية بمناسبة عيد الفطر، حيث اعتبروها غير لائقة.

وأعلنت بلدية محافظة ضباء يوم الجمعة إزالة إحدى لافتات مهرجان "ضباء موج وزهر 5".

وكتب على اللافتة التي كانت ضمن إحدى زوايا المهرجان المثل الشعبي "العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت".

وقالت البلدية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إشارة لما تم تداوله من بعض المغردين عن وجود بعض اللوحات تحمل عبارات غير مستساغة ضمن إحدى زوايا مهرجان ضبا موج وزهر المخصصة للأمثال الشعبية القديمة ضمن 250 مثلا من مختلف مناطق المملكة، فقد تمت إزالة الأمثال المشار لها، شاكرة للجميع حرصهم وتواصلهم".

وليست هذه العبارة الوحيدة التي علقت في المهرجان الذي تشرف عليه بلدية ضباء، بل إن العديد من الأمثال الشعبية القديمة علقت في إحدى زوايا المهرجان منها: "عفن الما ولا عفن الرجال"، "يا من شرا له من حلاله علة"، "وحتى الحنتش ينتتش"، "اسأله عن أبوه يطلع هارون أخوه".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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