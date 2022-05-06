"العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت".. لافتة تثير الجدل في السعودية وبلدية ضباء تتدخل (صور وفيديو)

انتقد أهالي مدينة ضباء السعودية أمثالا شعبية كانت معلقة في مهرجان "ضباء موج وزهر 5" الذي أقامته البلدية بمناسبة عيد الفطر، حيث اعتبروها غير لائقة.

وأعلنت بلدية محافظة ضباء يوم الجمعة إزالة إحدى لافتات مهرجان "ضباء موج وزهر 5".

وكتب على اللافتة التي كانت ضمن إحدى زوايا المهرجان المثل الشعبي "العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت".

صور متداولة لعبارات مكتوبة في منتزه ضباء في تبوك !!! pic.twitter.com/VnvXaguIeo — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 5, 2022

وقالت البلدية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إشارة لما تم تداوله من بعض المغردين عن وجود بعض اللوحات تحمل عبارات غير مستساغة ضمن إحدى زوايا مهرجان ضبا موج وزهر المخصصة للأمثال الشعبية القديمة ضمن 250 مثلا من مختلف مناطق المملكة، فقد تمت إزالة الأمثال المشار لها، شاكرة للجميع حرصهم وتواصلهم".

إشارة لما تم تداوله من بعض المغردين عن وجود بعض اللوحات تحمل عبارات غير مستساغة ضمن إحد زوايا مهرجان #ضبا موج وزهر المخصصة للأمثال الشعبية القديمة ضمن 250 مثل من مختلف مناطق المملكة.

تود البلدية التأكيد انه قد تم ازالة الأمثال المشار لها شاكرة للجميع حرصهم وتواصلهم. — بلدية محافظة ضباء (@dubam1) May 5, 2022

وليست هذه العبارة الوحيدة التي علقت في المهرجان الذي تشرف عليه بلدية ضباء، بل إن العديد من الأمثال الشعبية القديمة علقت في إحدى زوايا المهرجان منها: "عفن الما ولا عفن الرجال"، "يا من شرا له من حلاله علة"، "وحتى الحنتش ينتتش"، "اسأله عن أبوه يطلع هارون أخوه".

المصدر: وسائل إعلام سعودية