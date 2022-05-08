النزاهة العراقية تكشف هدرا للمال العام بمليارات الدنانير في محافظة ميسان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق تمكنها من ضبط حالات هدر للمال العام في محافظة ميسان جنوب شرق البلاد، مبينة أن قيمة الهدر بلغت 125 مليار دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أنه "تم ضبط مخالفات في بيع عقارين عائدين للدولة بثمن أقل بـ5% من ثمنهما الحقيقي، مما أدى إلى إلحاق غبن فاحش وهدر في المال العام".

وأضافت، أن "القيمة التقديرية للعقارين تبلغ ما يقارب 130 مليار دينار، وإن الغبن الذي لحق بالمال العام جراء بيع العقارين البالغة مساحتهما 55 دونم، العائدين إلى وزارة المالية دائرة عقارات الدولة، يقدر بـ5 مليارات دينار".

وأشارت إلى "حدوث مخالفة الإجراءات والقوانين الخاصة ببيع وإيجار أموال الدولة، فضل عن مخالفات أخرى رافقت عملية تسجيلهما".

وأوضحت أن "الفريق القانوني قام بجمع المعلومات عن العقارين من الجهات التي انتقل إليها، وتصوير موقعهما وتحديدهما، كما قام بضبط أوليات الموضوع والمخاطبات والموافقات الخاصة بإجراءات عملية البيع كافة".

وأوضح البيان، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي نفذت وفقا لمذكرة قضائية، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق ميسان المختصة بنظر قضايا النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

المصدر: "السومرية"