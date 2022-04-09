العراق.. الحكم عـلى مسؤولين في نينوى بتهمة إهدار 8 مليارات دينار

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور قراري حكم غيابيين بالسجن 7 سنوات بحق مسؤولين في محافظة نينوى أهدرا المال العام.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، إلى أن "محكمة جنايات نينوى الهيئة الأولى أصدرت قرارها بإدانة محافظ نينوى الأسبق لقيامه بصرف مبالغ مالية على معسكرات الحشد الوطني (زليكان، دوبردان، مخمور، ربيعة) خلافا للضوابط والتعليمات، إضافة إلى تجاوزه الصلاحيات المالية للصرف خارج بنود الموازنة، ومخالفته للمادة (2- نفقات -1- أولا) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامّة الاتحادية لسنة 2015".

وتابعت: "فضلا عن وجود مغالاة في الأسعار، مما أدّى إلى هدر بالمال العام بلغ 2.7 مليار دينار".

وأضافت، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قررت إدانة مدير إدارة قسم المشاريع في محافظة نينوى، في موضوع عدم تسوية مبلغ السلفة الخاصة بإنشاء البنى التحتية لمخيمات النازحين في المحافظة"، لافتة إلى أن "مقدار السلفة المتسلمة من وزارة الهجرة والمهجرين بلغ 5 مليارات دينار".

وأوضحت، أن "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة في القضيتين والمتمثلة بأقوال الممثلين القانونيين لمحافظة نينوى، والتقرير المقدم من قسم التدقيق الخارجيّ في هيئة النزاهة، إضافة إلى الكتب الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس النواب ومحافظة نينوى وقيادة الحشد الشعبي فيها، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة".

المصدر: "السومرية"