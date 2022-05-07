مجلس القيادة الرئاسي اليمني يوجه دعوة لبحاح للمساهمة في العمل الوطني

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي دعوة لنائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح، للعودة الى العاصمة المؤقتة عدن.

ودعا العليمي بحاح، عبر اتصال هاتفي، للعودة والمساهمة في العمل الوطني لما فيه مصلحة البلاد.

وتلقى خالد بحاح مساء أمس الجمعة اتصالا من العليمي هنأه فيه بعيد الفطر المبارك، كما جرى التشاور في الشأن العام لمختلف القضايا والأحداث التي تمر بها اليمن.

من جانبه عبّر المهندس خالد بحاح، عن تقديره للعليمي، متمنيا له ولنوابه في مجلس القيادة الرئاسي السداد في مهامهم الوطنية الكبيرة.

المصدر: المشهد اليمني