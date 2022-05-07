جرحى جراء انفجار لغم من مخلفات "داعش" في حماة وسط سوريا

أصيب ثلاثة أشخاص في سوريا بجروح متفاوتة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي "داعش" في قرية عكش بريف السلمية الشرقي بمدينة حماة في وسط سوريا.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر في الشرطة " انفجر لغم أرضي من مخلفات إرهابيي داعش في قرية عكش بريف السلمية الشرقي خلال تواجد عدد من المواطنين في المكان ما تسبب بإصابة رجلين اثنين وطفلة بجروح متفاوتة وجرى نقلهم إلى مشفى السلمية الوطني".

واستشهد في الـ 14 من شهر أبريل الفائت مواطن إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي "داعش" بسيارة مدنية في قرية أبو لفة التابعة لناحية الرهجان بريف السلمية الشمالي الشرقي.

المصدر: سانا