دمشق تبدأ بتسجيل الكلاب الخاصة وتحدد قيمة الرسوم والمخالفات

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في العاصمة السورية دمشق، عن البدء بالآلية التنفيذية لتسجيل الكلاب الخاصة، اعتبارا من يوم غد الأحد.

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وفي التفاصيل، أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق، شادي خلوف لصحيفة "الوطن" البدء اعتبارا من الغد بالآلية التنفيذية لتسجيل الكلاب الخاصة، موضحا أنه سيتم منح بطاقات تسجيل للكلب الخاص يذكر فيها اسم المالك ونوع الكلب ولونه ورقمه المسجل وذلك عن طريق طلب يقدم إلى مديرية الشؤون الصحية.

ووجهت المديرية دعوة لكافة مالكي الكلاب للتوجه إلى للمديرية في كفرسوسة، مصطحبين معهم الهوية الشخصية ودفتر اللقاح الخاص بالكلب، لتحديد نوع الكلب، مع استيفاء رسم سنوي ومقدره 15 ألفا".

وتابع شادي خلوف: "أي شكوى على أي كلب غير مرخص يتم تسجيل الضبط اللازم ليصار إلى حجز الكلب، ويتوجب على المالك دفع الضبط بالإضافة لتكاليف ونفقات حجز الكلب في حديقة الحيوان"، إذ أنه بموجب القرار الصادر عن المحافظة تزود عناصر جهاز مكافحة الأمراض المشتركة بدفاتر ضبوط تتم طباعتها واعتمادها لاحقاً ليتم ضبط الكلاب التي لم يتم تسجيلها وتأدية الرسم المطلوب لتربيتها، فيما يفوض مدير الشؤون الصحية بالتوقيع على بطاقة تسجيل الكلاب، وتحدد تكلفة كل بطاقة بلاستيكية للكلب المسجل بمبلغ قدره 5000 ليرة سورية لا غير (تتضمن قيمة البطاقة والطباعة).

المصدر: "الوطن" السورية