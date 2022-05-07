السعودية.. مصرع طفلين مصريين أثناء توجههما لأداء العمرة

سادت حالة من الحزن الشديد بقرية كيمان المطاعنة بمركز إسنا جنوب الأقصر المصرية، على خلفية مصرع طفلين من أبناء القرية في السعودية أثناء توجههما مع أبيهما لأداء العمرة.

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام الشافعي حسن أبو دوح، والمقيم بالسعودية برفقة أبنائه الثلاثة لأداء العمرة حيث اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى ما أدى إلى مصرع نجليه كريم الشافعي (11 عاما) وعمر الشافعي (3 سنوات) فيما أصيب هو ونجله الثالث محمد الشافعي (15 سنة).

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري