اكتشاف مقابر وشهادات وفاة يونانية في صعيد مصر تعود للعصر البطلمي (صور)

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اكتشاف 85 قبرا وشهادات وفاة مخطوطة بأحرف يونانية في محافظة سوهاج بصعيد مصر تعود للعصر البطلمي.

وتعود المقابر إلى الفترة من المملكة القديمة في مصر منذ حوالي 4500 عام حتى عهد الأسرة البطلمية التي امتدت من 305 قبل الميلاد إلى 30 قبل الميلاد.

وعثرت عليها البعثة الأثرية المصرية في منطقة جبل الحريدي الواقعة على بعد 350 كيلومترا جنوب العاصمة القاهرة.

واكتشف علماء الآثار بجانب المومياوات 30 شهادة وفاة تحمل أسماء المتوفين ووظائفهم وأعمارهم وأسماء آبائهم مكتوبة بأحرف يونانية قديمة وهيروغليفية مصرية قديمة، حسب بيان للوزارة.

وقال البيان إن بعض القبور كانت مطمورة في الجبل وبعضها يحتوي على بئر أو أكثر مع ممرات تؤدي إلى حجرات الدفن.

كما كشفت البعثة عن برج من الطوب اللبن يعود تاريخه إلى عصر الملك بطليموس الثالث، الفرعون الثالث للسلالة البطلمية الحاكمة من 246 قبل الميلاد إلى 222 قبل الميلاد.

وأوضح البيان أن البرج أقيم لمراقبة الحدود وجباية الضرائب وتأمين حركة الملاحة على نهر النيل.

وتشمل الاكتشافات أيضا بقايا معبد من العصر البطلمي بني لعبادة الآلهة إيزيس، يبلغ طوله 33 مترا وعرضه 14 مترا.

الكشف عن أحد نقاط التفتيش والمراقبة وبقايا معبد وما يقرب من 85 مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج

The discovery of a checkpoint and the remains of a temple, and nearly 85 tombs from the Ptolemaic period in Sohag pic.twitter.com/lXTnt4568a — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) May 4, 2022

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري