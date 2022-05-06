مصري يرتكب جريمة مروعة في ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، أمس الخميس، القبض على مواطن مصري متهم بجريمة قتل، وقعت بميدان الشهداء، في العاصمة طرابلس، يوم الخميس قبل الماضي، وراح ضحيتها مواطن ليبي.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المدعو أحمد .ي، "مصري الجنسية"، قام بطعن المواطن الليبي عبد الكريم أ. ح، بسكين ولاذ بالفرا، موضحة أن الشرطة بمدينة طرابلس، تمكنت من ضبط شريك الجاني في واقعة القتل، المدعو "محمود .س" ويحمل الجنسية المصرية، والذي اعترف بأن صديقه قام بارتكاب الواقعة، وأنه يحاول الفرار إلى مصر.

وأوضحت، الداخلية الليبية، أنه تم إصدار تعميم على الجهات الأمنية بالمعلومات حول الجاني، الأمر الذي أسفر عن ضبطه بمنفذ "امساعد" البري، على الحدود المصرية الليبية، من قبل الأجهزة الأمنية، أثناء محاولته الهروب إلى مصر.

المصدر: مصر تايمز