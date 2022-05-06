لبنان: لا رابط بين الانتخابات النيابية وإثارة ملف النزوح السوري

نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، ما أثير عن وجود رابط بين إثارة الرئيس ميشال عون لموضوع النازحين وملف الانتخابات النيابية.

إقرأ المزيد

وقال المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر "تويتر: "لا صحة للكلام عن رابط بين اثارة الرئيس عون لموضوع النازحين وملف الانتخابات النيابية".

المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية: لا صحة للكلام عن رابط بين اثارة الرئيس عون لموضوع النازحين وملف الانتخابات النيابية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 6, 2022

وأضاف: "عودة النازحين لم تغب يوما عن مواقف الرئيس عون وطرحت أمس مجددا في اجتماع خصص للبحث في الموقف اللبناني في مؤتمر بروكسل".

المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية: عودة النازحين لم تغب يوما عن مواقف الرئيس عون وطرحت امس مجددا في اجتماع خصص للبحث في الموقف اللبناني في مؤتمر بروكسل — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 6, 2022

وكان وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، قال أمس، إن لبنان سيؤكد في مؤتمر بروكسل، الذي سيعقد في بروكسل بين 9 و10 أيار الجاري، أنه لم يعد باستطاعته تحمل عبء النزوح السوري.

المصدر: RT