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لبنان: لا رابط بين الانتخابات النيابية وإثارة ملف النزوح السوري

أخبار العالم العربي

لبنان: لا رابط بين الانتخابات النيابية وإثارة ملف النزوح السوري
AFP
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نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، ما أثير عن وجود رابط بين إثارة الرئيس ميشال عون لموضوع النازحين وملف الانتخابات النيابية.

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وقال المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر "تويتر: "لا صحة للكلام عن رابط بين اثارة الرئيس عون لموضوع النازحين وملف الانتخابات النيابية".

وأضاف: "عودة النازحين لم تغب يوما عن مواقف الرئيس عون وطرحت أمس مجددا في اجتماع خصص للبحث في الموقف اللبناني في مؤتمر بروكسل".

وكان وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، قال أمس، إن لبنان سيؤكد في مؤتمر بروكسل، الذي سيعقد في بروكسل بين 9 و10 أيار الجاري، أنه لم يعد باستطاعته تحمل عبء النزوح السوري.

المصدر: RT

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