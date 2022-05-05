لبنان: سنؤكد في مؤتمر بروكسل عدم قدرتنا على تحمل عبء النزوح السوري

قال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، إن لبنان سيؤكد في مؤتمر بروكسل أنه لم يعد باستطاعته تحمل عبء النزوح السوري.

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وقال بو حبيب، إثر اجتماع عقد في قصر بعبدا، إن "لبنان سيؤكد في مؤتمر بروكسل أنه لم يعد باستطاعته تحمل عبء النزوح، ونحن لا نريد المساعدة بل نهتم بأنفسنا إذا عاد النازحون إلى بلادهم".

وزير الخارجية عبد الله بوحبيب من بعبدا: لبنان سيؤكد في مؤتمر بروكسل انه لم يعد باستطاعته تحمل عبء النزوح ونحن لا نريد المساعدة بل نهتم بانفسنا اذا عاد النازحون الى بلادهم pic.twitter.com/RmLGy9i0A9 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 5, 2022

وأضاف: "سنطبق قرار مجلس الوزراء في قضية النزوح ونريد التعاون مع الأمم المتحدة لكن مع الاخذ في الاعتبار مصلحتنا التي نعرفها".

وذكرت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون رأس اجتماعا حضره وزيرا الخارجية والشؤون الاجتماعية وممثلون عن رئاسة الحكومة خصص لتحديد موقف لبنان في المؤتمر الخاص بالنازحين السوريين الذي سيعقد في بروكسل بين 9 و10 أيار الجاري.

الرئيس عون رأس اجتماعا حضره وزيري الخارجية والشؤون الاجتماعية وممثلين عن رئاسة الحكومة خصص لتحديد موقف لبنان في المؤتمر الخاص بالنازحين السوريين الذي سيعقد في بروكسل بين ٩ و ١٠ ايار الجاري pic.twitter.com/zpoF0EsPkQ — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 5, 2022

المصدر: RT