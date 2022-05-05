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لبنان: سنؤكد في مؤتمر بروكسل عدم قدرتنا على تحمل عبء النزوح السوري

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لبنان: سنؤكد في مؤتمر بروكسل عدم قدرتنا على تحمل عبء النزوح السوري
Globallookpress
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قال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، إن لبنان سيؤكد في مؤتمر بروكسل أنه لم يعد باستطاعته تحمل عبء النزوح السوري.

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وقال بو حبيب، إثر اجتماع عقد في قصر بعبدا، إن "لبنان سيؤكد في مؤتمر بروكسل أنه لم يعد باستطاعته تحمل عبء النزوح، ونحن لا نريد المساعدة بل نهتم بأنفسنا إذا عاد النازحون إلى بلادهم".

وأضاف: "سنطبق قرار مجلس الوزراء في قضية النزوح ونريد التعاون مع الأمم المتحدة لكن مع الاخذ في الاعتبار مصلحتنا التي نعرفها".

وذكرت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون رأس اجتماعا حضره وزيرا الخارجية والشؤون الاجتماعية وممثلون عن رئاسة الحكومة خصص لتحديد موقف لبنان في المؤتمر الخاص بالنازحين السوريين الذي سيعقد في بروكسل بين 9 و10 أيار الجاري.

المصدر: RT

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