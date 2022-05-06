العراق.. القبض على منفذ جريمة اغتيال في محافظة ذي قار

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن وكالة الاستخبارات ألقت القبض على منفذ جريمة اغتيال مواطن أثناء خروجه من محكمة تحقيق قضاء الشطرة في محافظة ذي قار جنوب البلاد.

وقالت الخلية في بيان لها، أنه "بناء على توجهات المراجع الأمنية وبإشراف مباشر من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية والعاملة في محافظة ذي قار من إلقاء القبض على المتهم (م ع د) المطلوب وفق أحكام المادة 4/إرهاب، والمشترك بقضية المجنى عليه (ا. ر. ح)، والذي تم اغتياله أثناء خروجه من محكمة تحقيق قضاء الشطرة في محافظة ذي قار".

وأضافت، أنه "تم ضبط سلاح الجريمة نوع بندقية كلاشنكوف، وأن السبب من وراء ارتكاب الجريمة خلافات عشائرية بين الطرفين".

وتابعت: "تم تدوين أقوال المتهم وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

المصدر: "السومرية"