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اغتيال ناشط مدني وشيخ عشيرة جنوبي العراق

أخبار العالم العربي

اغتيال ناشط مدني وشيخ عشيرة جنوبي العراق
Reuters
العراق
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بمقتل ناشط مدني وشيخ عشيرة في محافظتين جنوبي البلاد.

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وقال المصدر لـRT إن مجهولين اغتالوا الموظف التربوي والناشط في الاحتجاجات عبد العظيم سوادي أمام منزله في قضاء غماس بمحافظة الديوانية، مبينا أن آثار طعنات سكاكين ظهرت على جسده.

وعلى صعيد متصل أضاف المصدر أن "شيخ عشائر آل حميد في محافظة ذي قار، قتل مع زوجته طعنا بالسكاكين داخل منزلهما في قضاء قلعة سكر.

وقالت قيادة شرطة محافظة الديوانية في بيان صحفي إن "اغتيال الناشط عبد العظيم سوادي كان بسبب خلافات شخصية مع أحد المواطنين، الذي قام بطعن المجني عليه بواسطة آلة حادة (سكين) مما أدى إلى وفاته، وليس له أي علاقة بمشاركته في الاحتجاجات".

المصدر: RT

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