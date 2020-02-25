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العراق.. مقتل اثنين من المحتجين في صدامات مع قوات الأمن

أخبار العالم العربي

العراق.. مقتل اثنين من المحتجين في صدامات مع قوات الأمن
Reuters WISSM AL-OKILI
مواجهات بين محتجين وقوات أمنية في العاصمة بغداد
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أعلن مصدر أمني عراقي، يوم الأربعاء، مقتل محتجين اثنين وإصابة العشرات خلال صدامات مع قوات أمنية اندلعت مساء الثلاثاء في العاصمة بغداد.

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وقال المصدر لـRT، إن "الصدامات أسفرت كذلك عن تسجيل حالات اختناق وإصابة أكثر من أربعين محتجا بسبب الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي الذي أطلقته القوات الأمنية على المحتجين".

وأضاف، أن "إصابات وقعت في صفوف القوات الأمنية جراء الصدامات"، مبينا أن "مندسين في صفوف المحتجين استخدموا بنادق الصيد ضد العناصر الأمنية".

ونقل مراسلنا عن نشطاء، في وقت سابق، قوله إن "محتجين تعرضوا لإطلاق الرصاص الحي، في ساحة الخلاني وسط بغداد، عقب توافد المئات إلى ساحة التحرير المجاورة للخلاني".

المصدر: RT

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