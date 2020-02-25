تجدد الاحتجاجات في بغداد وذي قار وصدامات بين محتجين وقوات أمنية (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بتجدد الاحتجاجات في العاصمة بغداد، مشيرا إلى وقوع صدامات بين القوات الأمنية ومحتجين.

ونقل مراسلنا عن نشطاء، "تعرض محتجين لإطلاق الرصاص الحي، في ساحة الخلاني وسط بغداد، عقب توافد المئات من المحتجين إلى ساحة التحرير المجاورة للخلاني".

وأضاف، أن "المحتجين في محافظة ذي قار قطعوا عددا من الطرق في المحافظة"، مبينا أن "ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار التي صارت مركز الاحتجاج في العراق، شهدت توافد المئات من الطلبة والمواطنين".

المصدر: RT