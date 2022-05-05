مراسلتنا: مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين في هجوم نفذه شاب بفأس شرق تل أبيب (فيديو)

أفادت مراسلة RT في القدس يوم الخميس بأن 3 إسرائيليين قتلوا فيما أصيب 6 آخرون بهجوم نفذه شاب بفأس في مدينة إلعاد شرق تل أبيب.

وأضافت أن فرق نجمة داوود الحمراء تعالج عددا من المصابين بجروح خطيرة.

وذكرت أن الشرطة الإسرائيلية طلبت من سكان إلعاد عدم مغادرة المنازل.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية تقوم بمطاردة منفذ العملية، معتقدة أن هناك أكثر من منفذ.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه يجري مطاردة مشتبه به بتنفيذ الهجوم في إلعاد ويبدو أنه استخدم فأسا في هجومه، فيما بثت وسائل إعلام إسرائيلية صورا أولية من مكان العملية.

وأوضحت الشرطة أن العملية مزدوجة وتمت عن طريق إطلاق نار واستعمال سلاح أبيض.

ونشرت الشرطة حواجز على طول الشرايين بالقرب من مكان الهجوم في إلعاد.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الشرطة استعانت بالطائرات المروحية بعد فشلها بالوصول السريع للمنفذين، وبحثا عن مركبة شوهدت وهي تفر من مكان الحادث وهناك خشية من تنفيذ عملية أخرى.

وأفادت تقارير إعلامية عبرية بأن الشرطة حيدت أحد المنفذين، وأن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل العملية ودوافعها.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية