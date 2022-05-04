ليبيا.. إحباط عملية تهريب مهاجرين

أعلنت السلطات الليبية إحباط عملية تهريب مهاجرين بشكل غير شرعي في مدينة صبراتة.

وقالت مديرية أمن صبراتة في بيان إن دورياتها الأمنية تمكنت من إحباط العملية، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، وأوضحت أن "إحدى عصابات تهريب البشر كانت تشرع في تنفيذ عملية تهريب في إحدى شواطئ البحر بالمدينة".

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أنه "تم القبض على المهاجرين وضبط الزورق المطاطي وكافة المعدات المستعملة في عملية تهريب المهاجرين".

وقالت المديرية إن "أفراد عصابة تهريب البشر لاذوا بالفرار تاركين خلفهم خمسة مركبات آلية تخصهم بمسرح الجريمة".

المصدر: وكالة الأنباء الليبية