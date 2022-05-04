 
مباشر

ليبيا.. إحباط عملية تهريب مهاجرين

أخبار العالم العربي

ليبيا.. إحباط عملية تهريب مهاجرين
وكالة الأنباء الليبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sy5n

أعلنت السلطات الليبية إحباط عملية تهريب مهاجرين بشكل غير شرعي في مدينة صبراتة.

وقالت مديرية أمن صبراتة في بيان إن دورياتها الأمنية تمكنت من إحباط العملية، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، وأوضحت أن "إحدى عصابات تهريب البشر كانت تشرع في تنفيذ عملية تهريب في إحدى شواطئ البحر بالمدينة".

إقرأ المزيد
ليبيا.. انتشال جثة وإنقاذ 165 مهاجرا غير شرعي
ليبيا.. انتشال جثة وإنقاذ 165 مهاجرا غير شرعي

وأشارت إلى أنه "تم القبض على المهاجرين وضبط الزورق المطاطي وكافة المعدات المستعملة في عملية تهريب المهاجرين".

وقالت المديرية إن "أفراد عصابة تهريب البشر لاذوا بالفرار تاركين خلفهم خمسة مركبات آلية تخصهم بمسرح الجريمة".

 

المصدر: وكالة الأنباء الليبية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا