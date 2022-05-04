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من هي "جوجو" التي ابتزت سياسيين عراقيين واستدرجتها بغداد من الولايات المتحدة واعتقلتها؟

أخبار العالم العربي

من هي
Globallookpress
العلم العراقي
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اعتقلت السلطات العراقية الليلة الماضية في العاصمة بغداد، فتاة تدعى "جوجو" بتهمة "الابتزاز والدعارة".

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وبحسب معلومات حصلت عليها RT من مصدر أمني عراقي، فإن "هذه الفتاة التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وهي من أصول عراقية، تدير شبكة ابتزاز ودعارة داخل العراق".

وقال المصدر، إن "الفتاة ابتزت سياسيين وإعلاميين ومشاهير وشخصيات معروفة وتقاضت منهم أموالا طائلة على مدى السنوات الماضية".

وأشار إلى أن "السلطات العراقية استدرجتها من الولايات المتحدة الأمريكية بحجة اللقاء بأحد ضحاياها قبل أن تقبض عليها في فندق المنصور وسط بغداد الليلة الماضية".

وتابع، أن "(جوجو) محتجزة الآن في مركز شرطة الصالحية ببغداد، وبدأ ضحاياها بتقديم شكاوى ضدها".

المصدر: RT

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