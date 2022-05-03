فيديو صادم.. السلطات العراقية تعتقل رجلا استخدم طفلا لاستعراض مهاراته في التصويب بالسلاح!  

ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي في محافظة ذي قار (جنوب البلاد) القبض على أحد الأشخاص إثر قيامه بنشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يطلق النار من بندقية نحو طفل لاستعراض مهارته في التصويب .

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الرجل قام بتصرف مسيء بحق الطفولة مهددا حياة قاصر، حيث أطلق النار على سيجارا كان مثبتا بين شفتي طفل، ليثبت مدى قدرته على التصويب بالسلاح.

وتم تدوين أقوال المتهم أصوليا وفق المادة (570) من قانون العقوبات العراقي، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

في غضون ذلك أكد جهاز الأمن الوطني استمراره رصد مثل هذه حالات واتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجتها لما تحمله من تهديد لحياة المدنيين.

المصدر: RT