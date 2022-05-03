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تعميم سعودي للمسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي

أخبار العالم العربي

تعميم سعودي للمسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي
AFP
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طلبت السلطات السعودية، من المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، التأكد من مدة صلاحية جواز السفر.

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وشددت المديرية العامة للجوازات، على ضرورة التأكد من مدة صلاحية جواز السفر عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وأضافت: "يجب التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي"، مشيرة إلى أن "تلك المدة هي نفسها المطبقة في الدول العربية، وأما الدول الأخرى فيشترط ألا تقل مدة الصلاحية عن 6 أشهر".

المصدر: RT

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