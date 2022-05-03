تعميم سعودي للمسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي

طلبت السلطات السعودية، من المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، التأكد من مدة صلاحية جواز السفر.

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وشددت المديرية العامة للجوازات، على ضرورة التأكد من مدة صلاحية جواز السفر عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

قبل السفر ,, تأكد من أن المدة لمتبقية في جواز سفرك لا تقل عن (3) أشهر لدول مجلس التعاون الخليجي و الدول العربية و (6) أشهر للدول الأخرى pic.twitter.com/2iteJcZuU7 — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) May 2, 2022

وأضافت: "يجب التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي"، مشيرة إلى أن "تلك المدة هي نفسها المطبقة في الدول العربية، وأما الدول الأخرى فيشترط ألا تقل مدة الصلاحية عن 6 أشهر".

المصدر: RT