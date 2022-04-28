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السعودية.. رفع تعليق السفر عبر بطاقة الهوية الوطنية

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السعودية.. رفع تعليق السفر عبر بطاقة الهوية الوطنية
Globallookpress
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أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضحت المديرية أنه يمكن السعوديين السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام بطاقة الهوية الوطنية، مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها.

وأكدت المديرية أن "بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها".

المصدر: RT

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