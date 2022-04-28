السعودية.. رفع تعليق السفر عبر بطاقة الهوية الوطنية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swyr
أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت المديرية أنه يمكن السعوديين السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام بطاقة الهوية الوطنية، مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها.
وأكدت المديرية أن "بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها".
رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. pic.twitter.com/XMwMw0nlNc— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) April 28, 2022
المصدر: RT