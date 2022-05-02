فاجعة تهز مدينة الفلوجة العراقية

كشفت وسائل إعلام عراقية،اليوم الاثنين، عن تفاصيل غرق 6 أطفال في مدينة الفلوجة العراقية.

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ونقلت قناة "السومرية" عن مصدر أمني قوله إن "طفلة من منطقة النعيمية بمدينة الفلوجة، غرقت في نهر الفرات ليقفز بعد ذلك بعض الأطفال في محاولة لإنقاذها".

وأشار المصدر للقناة إلى أن "الطفلة فارقت الحياة مع اثنين من إخوتها، وثلاثة أطفال آخرين حاولوا إنقاذها"، مضيفا: "تم انتشال جميع جثث الأطفال بعد بحث مطول وجرى نقلهم إلى المستشفى".

المصدر: "السومرية"