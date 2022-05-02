مراسلنا: اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي وعناصر من "اليبشه" في سنجار

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش العراقي وقوات من "اليبشه" في قضاء سنجار بشمال البلاد.

وذكر مراسلنا، أن الاشتباكات بدأت منذ الليلة الماضية بين الجيش العراقي وقوات اليبشه (قوات حماية سنجار) واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأضاف، أن المعارك تجددت صباح اليوم داخل الأحياء السكنية بسبب تواجد عناصر من اليبشه داخل المناطق المأهولة بالسكان.

وأشار مراسلنا إلى وجود معلومات حول سقوط قتلى من الطرفين، لكنها لم تتأكد حتى اللحظة.

المصدر: RT