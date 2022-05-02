مصر.. كارت شحن يصل سعره لـ8 ملايين جنيه

وصل سعر كارت شحن في مصر قيمته الحقيقية عشرة جنيهات إلى 8 ملايين جنيه مصري، حتى الآن، ليكون "أغلى كارت شحن في مصر".

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بدأت الحكاية حين أعلنت هبة راشد، مؤسسة جمعية "مرسال"، عن تواصل فاعلة خير معها، لا تملك مالا، لكنها ترغب في التبرع لصالح الحضانات التابعة للجمعية، لكنها تملك كارت شحن، هي كل ما تملكه، بحسب رسالتها.

ونشرت هبة راشد حكاية الفتاة، معلنة المزاد على الكارت، لتصل قيمة التبرعات حتى الآن، أكثر من 4 ملايين جنيه مصري. ومع انتشار الأمر، قررت شركة فودافون، أن تتبرع بنفس القيمة التي وصل لها قيمة الكارت في شكله النهائي، أي بـ 4 ملايين جنيه مساهمة منها لصالح المجتمع المصري.

وقدمت فودافون الشكر للفتاة صاحبة الرسالة، وقدمت لها هدية بقيمة 1000 كارت، حسبما أعلنت في صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ولأن المبلغ الذي جمع حتى الآن 4 ملايين جنيه، وذلك من خلال تبرع رجل أعمال بمبلغ 3 ملايين جنيه ونصف المليون، ووجود نص مليون سابقة، فإن فودافون ملتزمة بدفع مثل هذه القيمة، لتكون القيمة الإجمالية حتى الآن لسعر الكارت، 8 ملايين جنيه.

وتحت هاشتاغ "أغلى كارت شحن في مصر" عبر كثيرون عن فرحتهم بما آل إليه الأمر، ومن رغبة كثيرين في المساعدة، وإن كانت الإمكانات قليلة، كما فعلت صاحبة كارت الشحن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية