إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وتغلق معابر غزة

أعلنت إسرائيل اليوم السبت أنها تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وتغلق المعابر الحدودية مع قطاع غزة، خلال فترة الأعياد القادمة في الدولة العبرية، ولذلك لدواع أمنية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أن هذا الإجراء يأتي "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي"، موضحا أنه يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثالثة مساء من الثلثاء القادم، الثالث من مايو، وسيتم إلغاؤه يوم الجمعة، السادس من مايو، "وفق تقييم الوضع الأمني".

بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي تقرر فرض اغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة واغلاق المعابر مع قطاع غزة في ذكرى شهداء معارك إسرائيل والعمليات التخريبية وخلال عيد الاستقلال وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء ٣/٥/٢٠٢٢ في الساعة الثالثة مساء pic.twitter.com/nbBvbrZOHR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 1, 2022

وتابع أن السلطات الإسرائيلية ستسمح خلال فترة الإغلاق بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية بناء على موافقة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المعني بتنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يتبع..