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إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وتغلق معابر غزة

إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وتغلق معابر غزة

أخبار العالم العربي

إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وتغلق معابر غزة
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أعلنت إسرائيل اليوم السبت أنها تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وتغلق المعابر الحدودية مع قطاع غزة، خلال فترة الأعياد القادمة في الدولة العبرية، ولذلك لدواع أمنية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أن هذا الإجراء يأتي "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي"، موضحا أنه يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثالثة مساء من الثلثاء القادم، الثالث من مايو، وسيتم إلغاؤه يوم الجمعة، السادس من مايو، "وفق تقييم الوضع الأمني".

وتابع أن السلطات الإسرائيلية ستسمح خلال فترة الإغلاق بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية بناء على موافقة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المعني بتنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يتبع..

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