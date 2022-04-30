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بالفيديو.. مواجهات في بلدة قراوة بني حسان بعد أنباء عن اعتقال منفذي عملية "أرئيل"

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. مواجهات في بلدة قراوة بني حسان بعد أنباء عن اعتقال منفذي عملية
Gettyimages.ru
مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
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وقعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة قراوة بني حسان في الضفة الغربية المحتلة، بعد تداول أنباء عن اعتقال منفذي عملية "أرئيل" التي وقعت ليل الجمعة.

وتم تداول فيديو يوثق المواجهات التي حصلت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إلقاء القبض على المشتبه بهما في تنفيذ عملية إطلاق نار أودت الليلة الماضية بحياة حارس أمن عند مدخل مستوطنة "أرئيل" شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتخلل عملية الاعتقال إغلاق الطرقات وفرض طوق أمني على مدينة سلفيت وعمليات تفتيش عند مدخلها ومخرجها.

 

 

المصدر: RT

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