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قطر تعلن يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر

أخبار العالم العربي

قطر تعلن يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر
Gettyimages.ru
قطر تعلن يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر
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أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أن يوم الأحد 1 مايو هو المكمل لشهر رمضان.

وأضافت أن يوم الاثنين الموافق 02 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن الديوان الأميري أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك فإن العطلة ستبدأ بالنسبة للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 وتنتهي يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022.

كما أفاد الديوان بأن عطلة مصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية يحددها محافظ مصرف قطر المركزي.

المصدر: وسائل إعلام قطرية

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