وثيقة تكشف عن "تلاعب" بأسعار عقار كان لنائب صدام حسين

كشفت وثيقة صادرة عن النائب في البرلمان العراقي، هادي السلامي، اليوم السبت، عن وجود مخالفات وتلاعب بأسعار عقار كان يملكه نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

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وبحسب الوثيقة، فإن "وزير المالية سبق أن صدق محضر بيع العقار الواقع في منطقة كرادة مريم وسط بغداد، بسعر 7 مليارات دينار عراقي (5 ملايين دولار أمريكي تقريبا)، لكن قبل يوم من موعد إجراء المزايدة ألغيت من دون معرفة الأسباب".

وأشارت الوثيقة إلى أن "سعر العقار الحقيقي يتجاوز الـ 18 مليار دينار عراقي".

وأضافت الوثيقة، أن "مجلس الوزراء الحالي أصدر قرارا بتمليك العقار المشار إليه بسعر 8 مليارات دينار فقط، وهو عقار يعود إلى طه ياسين رمضان نائب الرئيس الأسبق صدام حسين".

وتابعت، أن "آلية البيع يفترض أن تكون في مزايدة علنية وفقا للقانون".



المصدر: RT