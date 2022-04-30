تونس.. مديرة الديوان الرئاسي المستقيلة تعلق على تسريب صوتي منسوب لها أثار جدلا (فيديو)

أفادت مديرة الديوان الرئاسي المستقيلة في تونس نادية عكاشة بأن مقطع الفيديو المسرب الذي يحتوي على تسجيل نسب إليها وهي تسيء لرئيس الجمهورية قيس سعيد "غير صحيح" و"مفبرك".

وقالت عكاشة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": "بعد حملة التشويه والمس من الأعراض نتحول إلى تركيب الأصوات.. المسيرة لن تتوقف!".

كما أكدت في تدوينة ثانية أنها ليست معنيّة بأي منصب سياسي وليس لديها أي طموحات لتقلد أي وظيفة.

وكتبت "شرفت بخدمتي وطني سنتين حاولت الإصلاح والتقدم بكل ما أوتيت من جهد وارتكبت أخطاء لأنني لم أكن أعلم مدى انحطاط البعض وقلة المعروف السائدة في الساحة السياسية".

وأضافت "لا علاقة لي بتاتا بالصفحات التي تتحدث باسمي ومنها صفحة L’appel du devoir وغيرها من الصفحات المأجورة التي تمتهن الثلب والشتم والقدح في أعراض الناس والتي عمدت مؤخرا لتشويه رئيس الجمهورية من خلال فبركة وتركيب لصوتي، لم أقل ما قالوه على لساني ولست من ذلك المستوى المنحط هؤلاء الأشخاص معلومون لدي وسيتحملون مسؤولياتهم كاملة أين ما كانوا".

وتداولت صفحات "فيسبوك" تسريبا صوتيا منسوبا لنادية عكاشة المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية.

وفي هذا التسريب المزعوم، قالت عكاشة إن الرئيس قيس سعيد اتصل بها في 3 مناسبات وأنها رفضت الرد على اتصالاته مؤكدة أنها لو تكلمت لحصل زلزال في تونس واصفة قيس سعيد بـ"الخواف".

ويظهر التسريب ما يبدو أنه صوت نادية عكاشة وهي تتخاطب وتقهقه من حين لآخر وتقول "أنا لو نتكلم يصير زلزال في تونس".

وقالت عكاشة في التسريب المزعوم نفسه ردا على اتهامها بالارتماء في أحضان الخارج بأنها لم تقبل الأكتاف في إشارة لقيس سعيد الذي قالت أنه لما رأى ماكرون "ولىّ يرعش".

وتابعت: "علاش يقول توة باعوا ذممهم للخارج وارتموا في أحضان الخارج فما معنى الواحد باع ذمته؟ هل معنى ذلك أنه تسلم أموالا من الخارج ؟.. أنا لم أتسلم أموالا من الخارج ولم أرتم في أحضان الخارج وأنا الخارج يجري في جرتي".

ووفقا للتسجيل المزعوم يستمر الحديث مع الشخص المخاطب الذي تم حذف صوته "أنا منتوج باهي لما تعرف كيفاش تقدمو.. جماعة عكاشة قويين مادام عكاشة مادام قارحة والكلنا قارحين".

يذكر أن نادية عكاشة قدمت استقالتها منذ يوم 24 يناير 2022 وغادرت مباشرة البلاد مرفوقة بأفراد من عائلتها.

المصدر: RT