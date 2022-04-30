نقل بث قناة "مكملين" المصرية المعارضة من تركيا يثير تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل

أعلنت قناة "مكملين" المصرية المعارضة عن نقل بثها واستوديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا، ما أثار تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية خبر إغلاق القناة في تركيا ونقل بثها إلى الخارج، حيث اعتبر البعض أن هذا الإجراء يعد "مؤشرا على تطور العلاقات المصرية التركية".

في مؤشر على تطور العلاقات المصرية التركية ، قناة مكملين الفضائية ، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ، تعلن إغلاق مكتبها في تركيا ، لأسباب "لا تخفى على أحد" ، حسب بيانها ، والانتقال إلى بلد آخر ـ لم تحدده ـ لاستكمال "نقل الحقيقة كاملة" ، حسب قولها ، موجهة الشكر لتركيا قيادة وشعبا pic.twitter.com/SJZznmt831 — جمال سلطان (@GamalSultan1) April 29, 2022

وفي بيان لها، قالت قناة "مكملين": "حرصت قناة مكملين الفضائية منذ بدايتها قبل ثماني سنوات أن تكون صوتا للحقيقة ومنبرا لكل أبناء شعبنا الحبيب..كنا معكم في الأحداث الهامة التي مرت بها مصر والمنطقة العربية لنقل الصورة كاملة ولنشر الوعي وقيم العـدل والحرية، وصوتا للمظلومين والمعتقلين.. ونظرا للأوضاع التي لا تخفى على أحد وحرصا على استمرارية رسالة القناة الإعلامية لنقل الحقيقة كاملة، فقد قررت إدارة قناة مكملين الفضائية نقل بثها واستوديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا لتنطلق انطلاقة جديدة من كل ميادين العالم".

بيان #قناة_مكملين المعارضة و هي قناة موالية لجماعة #الإخوان_المسلمين المصنفة «إرهابية» في #مصر و #السعودية و معروفة بـ«قناة الإخوان» أو «قناة الجماعة» كانت تبث من #تركيا و تم طردهم طردة الكلاب من تركيا دون الإعلان عن مقر جديد لهم .

و القادم أسوأ على #جماعة_لإخوان_المسلمين . pic.twitter.com/pCf00Qdz4W — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) April 29, 2022

وأضافت القناة: "وعليه ستغلق القناة استوديوهاتها ومقرها بالكامل في تركيا وتنطلق من عواصم عالمية مختلفة خلال المرحلة المقبلة..نشكر كل من ساهم ولو بكلمة في أن تبقى مكملين علامة بارزة في سماء الإعلام الحر".

كل التحية والتقدير والإجلال

لقناة مكملين وكتيبة الإعلاميين والموظفين الرائعين الذين سطروا تاريخاً في إعلام الوعي والحقيقة

لن ينسى الأوفياء دوركم ونضالكم#قناة_مكملينpic.twitter.com/pymKG6fOxg — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) April 29, 2022

وأكملت: "نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بالشكر الجزيل لتركيا قيادة وشعبا على حسن الاستضافة طيلة السنوات الماضية والتي تعبر عن عمق علاقة شعبينا المتجذرة والعابرة لكل الأزمان والظروف الطارئة..شكرا لجمهور مكملين الرائع والشكر البالغ موصول لكل الزملاء العاملين في قناة مكملين الفضائية".

_اردوغان طلب فتح صفحة جديدة مع مصر وعشان يظهر جدية الطلب ،، طرد بعض العناصر الاخوانية من بلده وقفل صفحاتهم



_اردوغان طلبت تقوية العلاقات مع إسرائيل ولجدية الطلب طرد مجموعة من عناصر حماس من بلده



_اردوغان زار السعودية امبارح ، وبمجرد ما رجع بلده طرد الاخوان بتوع قناة مكملين 😅 https://t.co/3kkv0DOGqz — ⁦🇪🇬⁩ Sara Fahmy (@sarafahmmy) April 29, 2022

وأردفت: "نعاهدكم بأن نظل متمسكين برسالتنا وبمبادئنا التي عرفتمونا بها ودعمتمونا لأجلها، لم ولن نتوقف بإذن الله أولا وأخيرا، ثم بدعمكم وتأييدكم في آداء رسالتنا وعملنا للنهوض ببلدنا الغالي مصر".

المصدر: RT