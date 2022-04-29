غلق تطبيق "نبض" في مصر بعد تعرضه للاختراق ونشر أخبار كاذبة

أفاد الإعلام المصري بأنه تم إغلاق تطبيق "نبض" في البلاد، بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة من خلاله.

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وكشفت قناة "إكسترا نيوز" عن "اختراق تطبيق نبض من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه"، لافتة إلى أن "الأجهزة المعنية تقوم بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع".

اختراق تطبيق نبض من قبل عناصر مجهولة لبث اخبار كاذبة عليه وتقوم الاجهزة المعنية بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع#eXtranewspic.twitter.com/D3LXivEgBw — eXtra news (@Extranewstv) April 29, 2022

و"نبض" هو تطبيق مجاني يقدم الأخبار من مصادر مختارة من قبل المستخدم، كالأخبار المحلية والعالمية والسياسية.

المصدر: "إكسترا نيوز"