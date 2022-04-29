مصر.. نشر صور لأول مشروع من نوعه في البلاد

نشرت وزارة النقل المصري مجموعة من الصور للمحطات التبادلية للخط الثالث لمترو القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى محطة القطار الكهربائي الخفيف، المشروع الأول من نوعه في البلاد.

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ونشرت الوزارة صورا لمحطة "عدلي منصور" وهي محطة مركزية تبادلية بين عدد كبير من وسائل النقل حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث "تم افتتاحها وتشغيلها" ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة - السويس" ‏ومحطة للسوبرجيت، وأصبحت المحطة جاهزة لاستقبال الاتوبيسات بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي عدلي منصور - المطار ومحطة لاتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري.

وتعود فكرة القطار الكهربائي إلى عام 2005، بمشروع يربط القاهرة بمدينة العاشر من رمضان لخدمة المنطقة الصناعية، ولكن المشروع تجمد عند المبادرات لعدم وجود تمويل وغياب الاهتمام الحكومي.

وفي أعقاب إعلان مصر إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، قام وزير النقل المصري الأسبق، هاني ضاحي، بتعديل المسار ليربط العاصمة الجديدة بالمشروع، كما استطاع خفض تكاليف المشروع من ملياري دولار لـ1.5 مليار فقط، ويشمل نقل الركاب والبضائع.

المصدر: RT