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الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل بأنها "لن ترى عامها الـ80"

أخبار العالم العربي

الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل بأنها
AP Ebrahim Noroozi
عناصر للحرس الثوري الإيراني
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هدد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، إسرائيل بأنها ستختفي من خريطة العالم قبل نهاية العقد الجاري.

وصرح فدوي، في حديث إلى وكالة "فارس" شبه الرسمية على هامش مشاركته في مسيرة "يوم القدس العالمي"، بأن "الثورة الاسلامية قد شهدت انتصارات عديدة خلال هذه السنوات، وإن شاء الله ستحتفل قريبا بتحرير فلسطين".

وشدد المسؤول البارز على أن القتال ضد إسرائيل "لا يدور حصرا على الجبهة الإيرانية"، مضيفا أن "جميع المسلمين في العالم يفتحون جبهة لمواجهة هذه الغدة السرطانية".

وتابع: "أوجه رسالة لقادة الكيان الصهيوني في يوم القدس العالمي بأن هذا الكيان لن يرى عامه الـ80 بكل تأكيد" (أي عام 2028).

المصدر: "فارس"

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