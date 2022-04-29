نفاد مخزون لبنان من جوازات السفر!

قال الأمن العام اللبناني إن سبب إيقافه إصدار جوازات سفر هو نفاد مخزون الجوازات لديه بسبب كثرة الطلبات المقدمة التي فاقت بعشرات الأضعاف ما كانت عليه في ‏الأعوام السابقة.

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وأوضحت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان لها أمس الخميس أن "دوائر ‏المديرية العامة للأمن العام ومراكزها الاقليمية شهدت اعتبارا من عام ‏‏2020 ضغطا كبيرا على طلبات جوازات السفر فاقت عشرات أضعاف ‏الأعوام السابقة، مما أثر على مخزون جوازات السفر لديها". ‏

وقالت المديرية إنها اتخذت مطلع عام 2021 ‏الإجراءات الإدارية اللازمة، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية لتأمين ‏جوازات سفر جديدة، وتواصل المسؤولون فيها مع إدارات الدولة ‏ومؤسساتها لإبرام العقود المطلوبة والتعجيل بتأمين التمويل اللازم ‏لتحقيق المشروع.‏

وأكدت على أن الشركة المتعاقدة لم توف قيمة العقد الموقع، مما ‏أدى لتأجيل تسليم الكمية المطلوبة إلى الأمن العام، في وقت بدأت ‏الكمية المتوفرة من جوازات السفر بالنفاد.‏

وأضاف البيان: "بناء عليه، اضطرت المديرية العامة للأمن العام إلى وقف العمل بمنصة ‏مواعيد جوازات السفر اعتبارا من تاريخ 27/4/2022 حفاظا على ‏صدقية الأمن العام أمام المواطنين، لعدم منحهم مواعيد جديدة دون إمكانية ‏استقبالهم، وذلك إلى حين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الأموال ‏المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة، مع العلم أن كل من لديه موعد ‏على المنصة سيتم منحه جواز سفر وفقا للموعد المعطى له سابقا".‏

المصدر: RT