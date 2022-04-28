قرار من الأمن العام اللبناني يثير ضجة كبيرة

أثار قرار الأمن العام اللبناني بوقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر اعتبارا من تاريخ 27 أبريل الجاري، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من هذا القرار، في حين رأى البعض أن هذا القرار يتحمل مسؤوليته لـ"مصرف لبنان".

"💢الامن العام: اضطرت المديرية العامة للأمن العام الى وقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر اعتبارا من تاريخ 27/4/2022"



شو اللعبة ؟؟

كان الموعد بعد تقريبًا ٧ أشهر

الآن لبنان حلو ،ما تفكر بالسفر، تعوّد على الذلّ🙂🙂 — Mariette Elias Tannous (@TannousMariette) April 28, 2022

وهول مواعيد جوازات السفر مع الأمن العام وقفوا بسبب عدم تسديد الدولة ديونها للشركة المصنعة.

عم نتحول لمعتقل او غولاغ — 𝕰𝖑𝖎𝖊 𝕰𝖑 𝕸𝖔𝖚𝖏𝖆𝖇𝖇𝖊𝖗 (@ElieMoujabber) April 28, 2022

بس شو ذنب يلي ولد اليوم وهوي بالاساس عايش بالخارج والمفروض انو يسافر مع امو وبيو واضطرت العيلة تنفصل لأن ما في جوازات؟

متل العادة هني بيغلطو ونحنا مندفع الثمن😡 — Carla_Ched (@CarlaChed) April 28, 2022

الأمن العام وقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر وبس اللي عنده موعد قديم على المنصة رح ياخد جواز سفر تاعه

ليش هالشي صار ؟ ما بقى في مخزون، مصرف لبنان ما صرّف المبلغ المطلوب للشركة اللي متعاقد معها الامن العام للطباعة وعليه وقفت الشركة وقالت للدولة : #بلطوا_البحر#قلت_بخبركم 💜 — Ghenwa A Dbouk (@ghenwadbouk) April 28, 2022

هذا وصدر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني بيان قالت فيه: "شهدت دوائر المديرية العامة للأمن العام ومراكزها الإقليمية اعتبارا من العام 2020 ضغطا كبيرا على طلبات جوازات السفر، فاقت عشرات أضعاف الأعوام السابقة، مما أثر على مخزون جوازات السفر لديها، وكانت المديرية، من أجل تدارك هذا الوضع قبل أن يتفاقم، سيما وأن الحصول على جواز سفر هو حق لكل لبناني، اتخذت مطلع العام 2021 الإجراءات الإدارية اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية لتأمين جوازات سفر جديدة، وتواصل المسؤولون فيها مع إدارات الدولة ومؤسساتها لإبرام العقود المطلوبة، والتعجيل بتأمين التمويل اللازم لتحقيق المشروع".

وأضاف البيان: "ولكن حتى تاريخه، لم يتم إيفاء الشركة المتعاقدة قيمة العقد الموقع، مما أدى إلى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة إلى الأمن العام، في وقت بدأت الكمية المتوفرة من جوازات السفر بالنفاذ".

وتابع: "بناء عليه، اضطرت المديرية العامة للأمن العام إلى وقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر اعتبارا من تاريخ 27 أبريل 2022 حفاظا على مصداقية الأمن العام أمام المواطنين لعدم منحهم مواعيد جديدة دون إمكانية استقبالهم، وذلك لحين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة، مع العلم أن كل من لديه موعدا على المنصة سيتم منحه جواز سفر وفقا للموعد المعطى له سابقا".

المصدر: RT