وفود قضائية أوروبية تزور لبنان للمشاركة بالتحقيقات بملف حاكم المصرف المركزي

تبلغ لبنان رسميا، اليوم الأربعاء، بأن وفودا قضائية من دول أوروبية عدة ستزور لبنان في الفترة المقبلة للمشاركة في التحقيقات في ملف حاكم المصرف المركزي ​رياض سلامة​.

وأفادت صحيفة "الأخبار" بأن النيابة العامة التمييزية في بيروت أكدت لممثلين عن القطاع المصرفي أن الوفود الأجنبية ستطلب الحصول مباشرة على الكشوفات المالية الخاصة بشقيق الحاكم رجا سلامة الموقوف حاليا.

وكشفت الصحيفة عن نسخة من ملف يتضمن مستندات تشكل جزءا من التحقيق الفرنسي في ملف حاكم مصرف لبنان. ويشتمل الملف على أوراق وتصريحات رسمية تبين الخارطة العقارية التي تشتبه السلطات القضائية في أوروبا ولبنان بأن سلامة استخدمها غطاء لتبييض نحو 330 مليون دولار يشتبه في أنه اختلسها من مصرف لبنان عبر شركة "فوري" للوساطة المالية.

وبحسب المعطيات، يشتبه المحققون اللبنانيون والفرنسيون في أن سلامة أنشأ شبكة من الشركات العقارية تولت شراء وبيع واستثمار عقارات في أكثر من عاصمة أوروبية، وقد أدخل تعديلات في ملكية هذه الشركات عبر نقلها من حصة شقيقه رجا إلى زوجته آنا كوزاكوفا وابنته منها إليزابيت.

وتشير الوثائق إلى أن سلامة "قام مع شركائه بعمليات تبييض الأموال المختلسة من مصرف لبنان عبر شراء عقارات في الخارج وعبر عقد إيجار (لمصلحة مصرف لبنان) لمكاتب في جادة الشانزليزيه".

المصدر: "الأخبار"