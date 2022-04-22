لبنان.. دولار السوق السوداء يعاود الارتفاع

عاود سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، الارتفاع ليتخطى لأول مرة منذ يناير الـ27 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.

وحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، تراوح سعر الدولار بين 27100 و27200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر صرف الدولار سجل في يناير الماضي ارتفاعا قياسيا، بلغ 33500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بينما سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار.

هذا وتراجعت القيمة السوقية للعملة الوطنية بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية، التي وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.

المصدر: RT