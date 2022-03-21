الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا أمام الليرة اللبنانية

ارتفع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية في لبنان ارتفاعا كبيرا اليوم الاثنين، بنحو 1000 ليرة لبنانية لغاية كتابة الخبر.

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ويأتي هذا الارتفاع في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها لبنان، حيث ارتفعت أسعار الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات بشكل كبير منذ عام 2019.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم 24150 ليرة لبنانية للشراء، و24100 للمبيع.

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية قد سجل مساء أمس الاثنين ما بين 23050 و23100 ليرة.





المصدر: RT